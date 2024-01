Rocchi difende gli arbitri: “Attacchi non sopportabili. La giustizia sia dura”

Gianluca Rocchi non ci sta e difende gli arbitri. Dopo le feroci polemiche dei giorni scorsi, il designatore arbitrale è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato sugli episodi di Inter – Verona, che hanno poi portato alla sospensione del direttore di gara Fabbri e del Var Nasca.

“Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter – Verona sono state registrate e girate agli avvocati dell’ufficio legale dell’AIA. Perché adesso iniziamo a non sopportare più qualunque cosa venga detta – afferma – . Sentiamo parlare di mancanza di rispetto (si riferisce alle parole del d.s. del Verona Sean Sogliano ndr.) ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri”.

“Con le buone o con le cattive, gli arbitri devono farsi rispettare – continua – . Non lo sopportiamo più. Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare?”. E sul Var, dice: “Lo stiamo sciupando noi come sistema. Deve essere una cosa evidentissima, sfuggita all’arbitro ma ora si chiede sempre di più l’intervento della televisione”.

LEGGI ANCHE

SERIE B, LE PARTITE DELLA 20a GIORNATA