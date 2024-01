BresciaOggi – “Cistana, adesso è duello Palermo – Cagliari”

Continui intrecci di mercato tra Palermo e Cagliari. Secondo quanto riportato su BresciaOggi, ci sarebbe un nuovo ‘duello’ tra le due società, questa volta per il difensore Andrea Cistana.

Il patron del Brescia Cellino ha offerto ancora una volta il rinnovo di contratto al difensore, che però si è preso del tempo. Considerato che Cistana è in scadenza, la cessione in questa sessione di mercato sembra probabile. Nelle ultime ore il Cagliari avrebbe messo sul piatto della bilancia il cartellino di Elio Capradossi, considerato in esubero dai sardi.

Palermo, Monza e Sampdoria hanno però continui contatti con l’entourage di Cistana. Al momento, però, nessuna offerta concreta è stata portata al tavolo di Cellino.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SCAMBIO SOLERI – VERDE?

CITTADELLA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI