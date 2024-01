Mazzarri, l’annuncio che non ti aspetti: è ufficiale | Venduto il suo top player più fedele

Il tecnico del Napoli è disperato. Le ultime notizie di calciomercato in uscita hanno destabilizzato l’intero ambiente.

Sicuramente Walter Mazzarri non starà attraversando il periodo più felice della sua carriera. Dopo ben 10 anni di attesa, è tornato a sedere sulla panchina del Napoli che aveva guidato già in passato anche affrontando delle sfide avvincenti in Champions League.

Attualmente, il tecnico toscano, è reduce da alcuni risultati negativi in campionato che non fanno ben sperare nel futuro immediato. Le partenze imminenti per disputare la Coppa d’Africa con la Nigeria e il Camerun di Victor Osimhen e Anguissa, non lasciano spiragli di rinascita.

L’allenatore, in seguito a queste partenze ha chiesto sin da subito alla società di potersi muovere al più presto affinché possano arrivare a vestire la casacca azzurra giocatori di alto spessore. Basti pensare che, fra questi, è già arrivato dalla Salernitana il terzino Pasquale Mazzocchi.

Quest’ultimo, però, non ha di certo lasciato il segno nel migliore dei modi nell’ultimo match disputato contro il Torino. Infatti, non appena è entrato in campo al posto di Piotr Zieliński, è stato espulso nemmeno dopo cinque minuti di gioco per un fallo ai danni di un calciatore avversario.

Il lavoro di Meluso

I reparti che sembrerebbero essere più delicati su cui lavorare sono la difesa, il centrocampo e l’attacco, praticamente Mauro Meluso, il direttore sportivo dei partenopei, dovrà attingere al suo taccuino e ingaggiare i calciatori più promettenti.

Mazzarri ha bisogno di certezze e non di elementi da inserire nel tempo. Per questo, in molti credono che il mercato del Napoli possa muoversi soprattutto su calciatori che disputano già regolarmente la Serie A da diversi anni.

Zerbin sulla scia di Elmas?

Si sta parlando incessantemente di Lazar Samardžić, Cyril Ngonge e Nehuen Perez. Questi tre profili, sarebbero idonei per dare al tecnico quello di cui ha bisogno. Rinforzare la squadra servirà solo per affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi ma anche per non ritrovarsi impreparati in Champions League.

Come ben sappiamo, infatti, il Napoli dovrà disputare gli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi e di certo i tifosi non possono arrivare sfiduciati in questi due incontri. Il tecnico, però, come è noto, è già rassegnato per la cessione di uno dei punti di riferimento del Napoli dello Scudetto e stiamo parlando del macedone Elmas che ha firmato alcuni giorni fa con il Lipsia in Bundesliga. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, però, sembrerebbe che anche Alessio Zerbin possa essere in uscita e approdare nel sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco.