Spalletti lo accoglie in Nazionale: manca solo l’ufficialità | Svolta clamorosa in vista degli Europei

Gli Europei sono in vista e Spalletti sta cercando di creare l’amalgama perfetta: un super campione sembra pronto per la Nazionale. I risultati degli ultimi tempi vanno decisamente invertiti, e per questo il CT sta investendo molto sulla scelta dei migliori componenti a disposizione.

Quando giudichiamo la nostra nazione, noi Italiani tendiamo ad essere poco equilibrati. Ci sono quei momenti in cui l’Italia diventa il Paese peggiore del mondo, mentre in altri giudichiamo il nostro Paese come l’unico che sia degno di tutte le lodi possibili e immaginabili.

Ciò è ancora più vero quando si mischia al calcio. L’ardore e la partecipazione con la quale viviamo questo sport è davvero qualcosa di unico. Le squadre in giro per lo stivale si contendono i campionati anno dopo anno, ma alla fine ci si ritrova tutti insieme a sostenere la nostra Nazionale.

Il movimento calcistico italiano, però, sembra vivere una sofferenza che deriva da anni di una gestione totalmente errata delle risorse a disposizione. Mentre in altri campionati si investiva nei settori giovanili e sugli stadi di proprietà, in Italia si faceva altro.

Bassi introiti e giovanili poco sviluppate hanno fatto sì che la Nazionale arrivasse a soffrire il suo peggior momento storico. L’Italia, come ben sappiamo, ha fallito la qualificazione per ben due mondiali di fila, intervallati da una romantica vittoria all’Europeo del 2021.

Una squadra tutta ancora da costruire

Roberto Mancini ha lasciato la panchina azzurra dopo la delusione per le qualificazioni mondiali. Al suo posto è arrivato Luciano Spalletti, fresco vincitore del campionato con un meraviglioso Napoli. Il primo test è già alle porte.

L’Europeo che si terrà la prossima estate, infatti, potrà raccontarci qualcosa del percorso intrapreso. Intanto, la squadra definitiva deve ancora essere decisa, e lo stesso CT sta sondando il terreno per decidere chi ne farà parte in pianta stabile.

L’ex campione del mondo è un indiziato

Quando si parla di gruppo squadra, però, bisogna considerare quanto bene possano fare alcune figure che lo spogliatoio azzurro l’hanno vissuto vincendo trofei importantissimi. È il caso di Gianluigi Buffon, che ha già un ruolo in questo senso.

A quanto pare, però, anche il suo compagno ex campione del mondo, Fabio Cannavaro, sarebbe stato contattato per avere un ruolo simile. Secondo quanto lo stesso Cannavaro ha dichiarato, tutte le porte per il suo futuro sono ancora aperte: vedremo se deciderà di lanciarsi in questa avventura.