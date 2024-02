De Biasi: “Secondo posto? Vedo la Cremonese favorita”

Gianni De Biasi, ex commissario tecnico di Albania e Azerbaigian, è stato intervistato per il Corriere del Veneto e ha espresso la sua opinione sulla lotta per il secondo posto in Serie B.

“Vedo la Cremonese favorita, ma il Venezia è lì: se si incastrano un paio di cose, secondo me può anche centrare il colpaccio”, afferma De Biasi, che quindi esclude dalla corsa due tra le squadre più in forma, Palermo e Como.

De Biasi parla nello specifico della situazione del Venezia: “Capisco che Vanoli si sia arrabbiato per la cessione di Johnsen, ma se l’alternativa non c’è bisogna farsela andare bene per forza. Poi si consola con Pohjanpalo: uno così in B fa la differenza e merita una possibilità in serie A”.

