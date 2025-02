Spezia – Palermo, le formazioni ufficiali

I tre nuovi acquisti giocano dall’inizio. Dionisi sceglie di schierare Audero in porta, Magnani è confermato in difesa mentre c’è Pohjanpalo al fianco di capitan Brunori in attacco. A centrocampo spazio per Blin, Gomes va in panchina.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)

SPEZIA (3-5-2): 23 Chichizola; 2 Wisniewski, 55 Hristov (C), 37 Mateju; 7 Elia, 32 Vignali, 5 S. Esposito, 29 Cassata, 13 Reca; 9 F. Esposito, 10 Lapadula.

A disposizione: 66 Gori, 4 Ferrer, 6 Degli Innocenti, 11 Falcinelli, 17 Colak, 20 Di Serio, 31 Aurelio, 36 Candelari, 65 Giorgeschi, 77 Bertola, 80 Kouda, 82 Djankpata.





Allenatore: D’Angelo.

PALERMO (3-5-2): 12 Audero; 4 Baniya, 24 Magnani, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 28 Blin, 10 Ranocchia, 3 Lund; 9 Brunori (C), 19 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Ghersini (Genova).

AA1: Luciani (Milano).

AA2: Monaco (Termoli).

IV UFFICIALE: Cerbasi (Arezzo).

VAR: Maggioni (Lecco).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

