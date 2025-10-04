Spezia - Palermo in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B ​​

La Serie B torna in campo con la 7a giornata e propone una sfida molto attesa: Spezia – Palermo, in programma sabato 4 ottobre alle ore 17.15 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia. I padroni di casa, guidati da D’Angelo, sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale e si trovano al terzultimo posto con soli 3 punti.

Situazione diversa per i rosanero di Inzaghi, terzi in classifica con 12 punti ma reduci da due turni senza vittoria. Una partita importante per entrambe le squadre e molto seguita dai tifosi.

Spezia – Palermo in diretta streaming: come vedere la partita 🔴💻

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Per seguire il match basta:







Essere abbonati a DAZN ;

Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet ;

Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console compatibili.

Oltre alla diretta, DAZN offre anche repliche e highlights on demand.

In alternativa, sarà possibile vedere Spezia – Palermo anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels 🎥. Attivare il servizio è semplice: 7 giorni gratis, poi 9,99 € al mese.

Spezia – Palermo in tv: tutte le soluzioni disponibili 📺✨

Chi preferisce seguire la partita in tv potrà farlo in diversi modi:

Tramite smart TV compatibile con DAZN o Prime Video ;

Con decoder Sky Q abilitato ;

Collegando il PC alla TV con un cavo HDMI ;

Oppure trasmettendo la diretta via Chromecast o Fire Stick.

La sfida sarà inoltre disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per tutta la stagione.