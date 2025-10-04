Palermo, riecco Soleri: il "dodicesimo uomo" mai dimenticato ​​

Edoardo Soleri è uno di quei giocatori che i tifosi del Palermo hanno imparato ad amare: fisico imponente, sacrificio e la capacità di cambiare la partita anche entrando dalla panchina. Dopo l’esperienza rosanero, il centravanti ha firmato per lo Spezia e ora si ripresenterà da avversario vestendo i colori liguri insieme agli altri ex Mateju e Aurelio.

Soleri, da Palermo allo Spezia

Il passaggio di Soleri allo Spezia è ufficiale dal luglio 2024: un addio che lasciò un pezzo di tifoseria rosanero dispiaciuta, ma che al tempo stesso ha permesso all’attaccante di cercare continuità e spazio in un’altra piazza italiana.

Lo scorso primo dicembre Soleri era già tornato al “Barbera” da avversario nella gara in cui il Palermo uscì vittorioso per 2 – 0. In quell’occasione furono tanti gli applausi per il giocatore, mai dimenticato.







L’infortunio, l’intervento e il percorso di recupero

La parentesi spezzina di Soleri non è stata priva di ostacoli: nella parte finale della stagione 2024/25 il centravanti ha dovuto affrontare un serio problema al tendine d’Achille che lo ha costretto a un’operazione specialistica e a un lungo periodo di riabilitazione.

Soleri è rientrato a inizio stagione, disputando fin qui otto partite. Un solo gol segnato, nella gara persa contro la Juve Stabia, ma il suo rientro a pieno regime è stato importante per dare alternative in attacco a D’Angelo.

Dal punto di vista emozionale, il match porta con sé un ingrediente speciale: vedere un ex benvoluto scendere in campo da avversario smuove sempre qualcosa tra i tifosi, che potrebbero tributargli nuovi applausi.

