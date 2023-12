Stop lunghissimo, annuncio dal lettino di ospedale | La fibra muscolare si è staccata dall’osso

Il giocatore dovrà fermarsi più del previsto. I tifosi disperati speravano di averlo in squadra per lottare ai vertici del campionato.

Purtroppo, spesso capita che alcune partite di calcio possano essere compromesse anche da alcune assenze importanti. Una delle squadre con l’infermeria strapiena è sicuramente il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dovranno rinunciare per altri mesi al forte difensore centrale Pierre Kalulu e pertanto si pensa che la società possa intervenire sul mercato sin dal prossimo mese di gennaio.

Purtroppo, ricordiamo che dopo pochissime partite di campionato, due giocatori su tutti hanno avuto gravi problemi fisici al punto da dover rinunciare ai campi di gioco fino alla prossima primavera. Stiamo parlando del terzino della Fiorentina Dodò e dell’attaccante del Monza Caprari. I due, infatti, dovrebbero ritornare a disposizione tra marzo e aprile 2024.

A causa di ciò, le due società hanno dovuto fare i salti mortali per correre ai ripari attraverso le risorse interne. Infatti, sebbene la squadra toscana abbia trovato in Kayode un ottimo innesto nonostante la sua giovane età, la squadra brianzola invece aveva ingaggiato a parametro zero Alejandro Gomez. Il Papu, però, è stato squalificato in seguito all’esame antidoping.

Per questo motivo, il tecnico Raffaele Paladino sta facendo il possibile per arrivare fino alla prossima sessione di mercato con gli uomini che ha già in rosa. Tra i giocatori più importanti del nostro campionato e con un futuro sicuramente roseo è lecito menzionare Perr Schuurs del Torino. Questo forte difensore olandese, infatti, purtroppo salterà tutto il resto della stagione per un infortunio davvero molto grave.

Che fine ha fatto Smalling?

L’allenatore dei granata, Ivan Jurić, però, ha trovato in Buongiorno il punto di riferimento della sua retroguardia al punto da garantirgli ottime prestazioni e la convocazione in Nazionale con Luciano Spalletti. Ci sono altre squadre che, purtroppo, si ritrovano dinanzi ad infortuni più o meno incisivi che possono compromettere il proseguo del campionato.

Infatti, se pensiamo alla Roma di Josè Mourinho, possiamo notare che la difesa è orfana, ormai da tanto tempo, del centrale inglese Chris Smalling. Quest’ultimo, dopo la scorsa stagione entusiasmante sembra che con i suoi problemi fisici sia destinato a lasciare la Capitale molto presto. Sirene arabe per lui? Lo scopriremo presto.

Buonaiuto rassicura i tifosi

Ora è giusto parlare di un calciatore che purtroppo dovrà restare fermo per molto tempo. Stiamo parlando del forte giocatore della Cremonese, Cristian Buonaiuto. Quest’ultimo, dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nelle ultime ore, ha pubblicato anche un post sui social con la seguente didascalia: “E’ andato tutto bene! grazie a tutti per i messaggi. Ci vediamo presto in campo”.

Secondo quanto riportato da cremonasport.it, il calciatore, dopo l’intervento delicato, potrà tornare in campo nella prossima primavera. Considerando il campionato attuale in cadetteria, c’è da pensare che il suo rientro possa essere molto incisivo per gli scontri nei play off che potrebbero consentire il ritorno in Serie A.