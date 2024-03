Taranto, inflitti quattro punti di penalizzazione ed inibito l’amministratore unico

Sono quattro i punti di penalizzazione inflitti al Taranto di Eziolino Capuano nel Girone C di Serie C. La decisione arriva direttamente dal Tribunale Federale Nazionale

Il club è stato sanzionato il club per “problematiche tecnico-informatiche nel generare la documentazione“, secondo quanto riportato dalla stessa società.

Inoltre, è stato inibito per quattro mesi anche l’amministratore unico Salvatore Alfonso.

La nota del T.F.N.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione;

– per la società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.