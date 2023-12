Taranto – Latina in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Sesta contro ottava. Il Taranto, reduce da due vittorie e un pareggio, affronta il Latina, che non vince dal 24 novembre. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, venerdì 22 dicembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

TARANTO – LATINA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 255. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.