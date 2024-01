Tedesco: “Palermo? Qualsiasi proprietà italiana avrebbe già esonerato Corini”

“Entra sempre negli ultimi minuti anche se ha dimostrato di voler esserci dall’inizio. Quando entra è sempre presente e spero che Corini gli dia più spazio”. Giacomo Tedesco si riferisce ad Edoardo Soleri in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

Tedesco pensa che il piano del City Group sia di “arrivare in A in 3-4 anni. Non so se sarà in questa stagione ma la gente lo spera. La squadra ha nomi davvero importanti”.

Infine l’opinione su Corini. “La fiducia parte da una mentalità diversa dalla nostra italiana. Con la squadra che c’è qualsiasi presidente italiano avrebbe mandato via l’allenatore“.