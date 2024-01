Da 4 anni a 6 mesi: squalifica Pogba, svolta nel caso doping | La Juve riparte da lui

Il francese è ancora sotto contratto con la Juventus e presto potrebbe tornare a calcare il campo da gioco. La squalifica inflitta a causa della positività di Pogba a una sostanza dopante potrebbe essere ridotta di molto: il Polpo potrebbe tornare in campo già in questa stagione.

La Juventus negli ultimi anni ha affrontato alcuni periodi tutt’altro che semplici. Dopo i nove scudetti di fila il dominio in campionato è terminato, facendo venire a galla alcune criticità piuttosto difficili da recuperare. La dirigenza del ciclo d’oro è oramai andata, e l’ambiente ha decisamente cambiato aria.

Marotta è finito all’Inter, dove opera con la sua solita incisività, portando risultati importanti ai nerazzurri. L’ex direttore sportivo della Sampdoria è stato l’unico che non è stato toccato dalle condanne sportive inflitte alla dirigenza bianconera a causa delle plusvalenze ritenute fittizie.

Così, Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, i veri volti nel management della Juve dei record, non fanno più parte dell’ambiente. Sulla panchina c’è ancora Massimiliano Allegri, che quest’anno grazie anche all’arrivo del ds Giuntoli ha riportato la squadra a competere per il primo posto.

Non sono allenatori e dirigenti, però. Del gruppo squadra che vinceva quei trofei creando una serie unica e difficilmente ripetibile nella storia, tra i tesserati della Juventus qualcuno è rimasto. Il suo nome è Paul Pogba.

Paul Pogba potrebbe tornare in campo

Acquistato a zero dal Manchester United, il centrocampista francese ha incantato per la sua potenza e la sua tecnica sopraffina. Ritornato in Premier League, però, le sue prestazioni hanno subito un calo legato anche a vari problemi fisici difficili da superare.

Tornato in bianconero, Paul ha subito un grave infortunio alle porte della scorsa stagione. Un’errata scelta in termini di recupero, poi, ha fatto sì che il francese fosse indisponibile per la stragrande maggioranza del campionato.

Cosa possiamo aspettarci

Quest’anno, poi, la batosta: Pogba è stato condannato a 4 anni di squalifica per doping. Quello che viene riportato dall’utente Matthijs_Pog su X, però, sembra molto interessante. A quanto pare, i legali del centrocampista potrebbero riuscire a ottenere una riduzione a 6 mesi, come già successo in passato con Joao Pedro.

Considerando il tempo già trascorso, questo significherebbe che Paul Pogba sarebbe pronto per scendere in campo nuovamente con la maglia della Juventus il prossimo marzo. In caso negativo, il giocatore si appellerebbe al tribunale di Losanna, dove i precedenti come quello di Palomino riportano assoluzioni definitive.