Parla Christian Terlizzi. Il doppio ex di Palermo e Catania è stato intervistato dal Giornale di Sicilia in vista del derby: una gara da lui vissuta diverse volte negli anni di attività.

“L’emozione è tanta da entrambe le parti, al di la della maglia che indossi – afferma -. Il derby che abbiamo vinto in B ci ha permesso di ottenere una posizione importante, quello in A ha permesso al Catania di raggiungere una posizione storica”.

Per l’ex centrale difensivo il Catania, nonostante i problemi societari, sta disputando un ottimo campionato: “Ha qualche problema societario e certe cose intaccano anche l’umore perché non sai che fine puoi fare”.

Il Palermo invece “sta facendo una stagione importante. Solo che ha lasciato dei punti un po’ stupidi specialmente in trasferta. Il livello del campionato non è altissimo e per me i rosa stanno facendo bene”.

“Penso che i giocatori del Catania alla società non debbano nemmeno pensarci, le cose non le puoi cambiare. Testa solo al campo”. La squadra di Filippi, invece, dovrà ragionare solo su se stessa vista la sfida in programma contro il Bari capolista.

