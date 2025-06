Toscano: “Pronto per questa nuova sfida col Catania, non vedo l’ora di ripartire”

“Pronto per questa nuova sfida col Catania, non vedo l’ora di ripartire“. Domenico Toscano, scalpita. Questa la sua opinione sul prossimo torneo rilasciata a Tuttocesena.it.

“La scorsa stagione per noi è stata travagliata – prosegue -, tante cose non si sono incastrate nel modo corretto. Ma adesso, grazie anche alle idee chiare del club e alla passione del nostro tifo, proveremo a fare un grande campionato. Ci aspetta però un girone durissimo…”

Poi, il mercato. “Pieraccini? Simone è forte. E il tempo gli darà ragione. Non per niente, lo scorso gennaio, avevo già provato a portarmelo a Catania (con la formula del prestito, ndr). Se ci riproverò pure in questa nuova sessione di mercato ormai alle porte? Assolutamente sì!”.