Foschi a Repubblica: “Inzaghi uomo giusto per Palermo, appassionato come Guidolin”

“Con Pippo ho un rapporto particolarissimo. Credo che sia il massimo che il Palermo potesse regalare ai tifosi come uomo e come persona. Ma, alla fine, sono sempre i risultati a determinare tutte le situazioni”.

Lo ha detto Rino Foschi, in un’intervista rilasciata a Repubblica. “Ho un affetto per Inzaghi che dura nel tempo. La città ha un vantaggio – spiega l’ex direttore sportivo rosanero -. Non solo la dirigenza ha preso un allenatore bravo e capace, ma uno che è veramente affezionato a questi colori”.

“Stavolta il Palermo ha preso un allenatore dello stesso genere di Guidolin. Non dico soltanto come caratteristiche in panchina, ma per l’amore per questa terra. Inzaghi, a livello di passione, è praticamente la sua fotocopia. Se c’è uno che può riportare entusiasmo dopo i problemi dell’ultima annata è Inzaghi. Inzaghi non è venuto a Palermo per giocare un campionato di transizione, ma molto di più”. “