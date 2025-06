GdS – “Palermo, in porta idea Klinsmann. Ai dettagli per Augello”

Il primo rinforzo del Palermo a ufficializzare, salvo imprevisti, dovrebbe essere Augello. La trattativa è ormai in fase di definizione e l’accordo economico è già stato raggiunto nonostante il tentativo di inserimento della Cremonese. Lo riporta il Giornale di Sicilia che si sofferma sul calciomercato.

Il passo successivo sarà definire l’arrivo di Palumbo dal Modena. Anche in questo caso l’accordo è sostanzialmente concluso: 1,5 milioni di euro cash più il cartellino di Dario Saric, centrocampista gradito anche all’Avellino. Il valore complessivo dell’operazione si avvicina a 2,5 milioni di euro.

Prosegue con buone prospettive la trattativa con lo Spezia per Elia, valutato poco sopra al milione di euro. Sul fronte difensivo rimane viva la pista che porta a Marcandalli del Genoa. Infine, resta da risolvere la questione legata alla porta. La pista che conduce ad Audero si è sensibilmente raffreddata nelle ultime settimane, sebbene non sia ancora completamente tramontata. In attesa di sviluppi il Palermo sta valutando altri profili; Gomis dovrebbe confermarsi come secondo mentre il giovane Cutrona – recentemente rinnovato – sarà destinato al ruolo di terzo portiere.





Tra i candidati alternativi figurerebbe Klinsmann, classe 1997, reduce da una buona stagione al Cesena e sotto contratto fino al 2026. Meno avanzate ma comunque monitorate sono anche le ipotesi Vasquez (Milan), Fulignati (Cremonese) e Joronen (Venezia).