Trapani, Antonini furioso: “Scandalosa la sottrazione dei punti, situazione clamorosa”

Valerio Antonini è una furia. Il presidente del Trapani ha espresso il suo disappunto sul profilo X riguardo alla decisione del Tribunale Federale, che ha escluso il Taranto dal campionato e inflitto al Messina quattro punti di penalizzazione. Alla sua squadra, inoltre, sono stati sottratti quattro punti dalla classifica, derivanti dalla vittoria e dal pareggio ottenuti nelle due sfide contro il Taranto.

Queste le parole di Antonini: “Come avevo già preannunciato due settimane fa (ricordo a quei Min..ioni che ridevano), Taranto escluso e Messina con 4 punti in meno. Ora tocca alla Turris. Siamo davanti a una situazione clamorosa con una decisione scandalosa che prevede la sottrazione di punti, basata su normative NOIF intollerabili e su controlli COVISOC che non si capisce come abbiano permesso l’iscrizione di questi buffoni al campionato. Al prossimo consiglio di Lega farò fuoco e fiamme.”

Il presidente granata ha poi avanzato alcune proposte per prevenire simili situazioni in futuro, tra cui l’introduzione di un girone unico per una Serie B2, la negoziazione dei diritti televisivi in partnership tra la Lega e i delegati delle 20 squadre, l’adozione del VAR per tutto il campionato e i playoff e la proposta di inibire per 5 anni presidenti e dirigenti di società che falliscono, impedendo loro di ricoprire ruoli all’interno di altre società sportive.