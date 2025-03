Serie C: Taranto escluso dal campionato, penalità per il Messina / UFFICIALE

Stangata per il Taranto e penalità pesante per il Messina. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto sanzioni pesanti a diversi club di Serie C, con il Taranto che paga il prezzo più alto: esclusione immediata dal campionato e una penalizzazione di 3 punti da scontare nella prima stagione utile.

Anche il Messina viene colpito duramente, con 4 punti di penalizzazione da applicare nell’attuale stagione. Questi provvedimenti arrivano in seguito a segnalazioni della Co.Vi.So.C., che ha riscontrato irregolarità amministrative nelle società coinvolte. Oltre a Taranto e Messina, anche Lucchese e Triestina hanno subito penalizzazioni rispettivamente di 6 e 4 punti.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA DEL GIRONE C





Il caso del Taranto

Il caso del Taranto è il più grave: il Tribunale ha deliberato l’esclusione immediata dal campionato di Serie C, condannando la squadra pugliese a una sorte pesantissima. A livello dirigenziale, sono state inflitte inibizioni significative ai vertici del club. Il presidente Massimo Giove è stato squalificato per 3 anni, mentre Maria Acquaviva, Mark Colin Campbell e Salvatore Alfonso hanno ricevuto sanzioni che variano da 6 mesi a 3 anni di inibizione. Questo scenario segna la fine della stagione del Taranto e lascia la società in una posizione incerta sul suo futuro.

Messina nei guai

Anche il Messina deve fare i conti con una penalizzazione che complica il cammino in campionato. I quattro punti di handicap pesano su una squadra che lotta per la permanenza in Serie C e potrebbero influenzare in modo decisivo la corsa alla salvezza. Sul fronte dirigenziale, il club siciliano ha visto il suo presidente Stefano Alaimo e il dirigente Doudou Aissatou Sarr Cissè ricevere 3 mesi di inibizione ciascuno. Una situazione delicata per il Messina, che ora dovrà cercare di recuperare terreno sul campo per evitare un finale di stagione ad alta tensione.

Le altre squadre coinvolte nella sentenza, Lucchese e Triestina, hanno subito penalizzazioni di 6 e 4 punti rispettivamente, ma senza il provvedimento estremo dell’esclusione. La decisione del Tribunale Federale Nazionale avrà un impatto significativo sulla classifica del Girone C. Resta ora da vedere se i club presenteranno ricorso per cercare di ridurre l’entità delle sanzioni.

