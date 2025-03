Trapani, l’avvocato di Capuano: “Nessun licenziamento, è stato esonerato”

L’avvocato Eduardo Chiacchio chiarisce la posizione di Ezio Capuano, che ha terminato lo scorso 28 gennaio la sua esperienza al Trapani in maniera controversa.

L’avvocato Chiacchio, in un’intervista per Radio CRC ha svelato i dettagli dell’interruzione del rapporto contrattuale fra il suo assistito e il club granata: “Per il momento non ha avuto alcun licenziamento in tronco. Sono qui per chiarire: è stato esonerato, come tante volte succede nel calcio. Questa è la situazione, poi si capirà se ci saranno ulteriori azioni legali e saranno valutate nelle competenti sed”.

L’avvocato poi aggiunge sul presidente Antonini: “Auspico che i rapporti tra Capuano e il Trapani proseguano nella cordialità con la quale sono stati instaurati e si sono protratti fino a qualche giorno fa. Non dimentichiamo che il presidente riferì pubblicamente che Capuano era il miglior allenatore sulla piazza. Mi concentrerei sulla stima incondizionata che Antonini aveva manifestato nei confronti di Capuano fino a qualche giorno fa”.





