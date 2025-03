Stadio, in attesa del “Barbera” il City amplia l’Etihad: restyling da 363 milioni / FOTO

Il City Football Group continua a investire nelle infrastrutture delle squadre della ‘galassia’, con progetti ambiziosi che riguardano diversi club sotto la sua gestione. La capofila di questo processo è, naturalmente, il Manchester City, che sta vivendo un importante intervento di restyling al proprio stadio. Ma il gruppo ha già avviato operazioni simili anche a New York, dove si prevede la costruzione del primo impianto di proprietà del NYCFC, e a Palermo, dove sarà presto firmata la convenzione per il “Barbera”.

In questo contesto, il Manchester City ha ufficializzato una collaborazione con il Radisson Hotel Group per la realizzazione del nuovo hotel all’interno dell’Etihad Stadium, parte integrante dell’imponente progetto di ampliamento del North Stand.

Questo intervento, dal valore di circa 363 milioni di euro, è pensato per trasformare l’area circostante in un polo di attrazione permanente, andando oltre il semplice utilizzo nei giorni di partita. Le ultime immagini rilasciate mostrano il design e le funzionalità chiave della struttura, che comprenderà anche una fan zone coperta, un museo e spazi per uffici, contribuendo alla visione di un Etihad Campus operativo tutto l’anno.





Nuovo hotel e 7.000 posti in più

L’hotel, denominato “The Medlock”, avrà una capienza di 401 camere e aprirà le porte alla fine del 2026, in concomitanza con il completamento della nuova tribuna. L’ampliamento del North Stand, che aggiungerà 7.000 posti allo stadio, prevede i primi test a gennaio 2026. Il progetto è stato pensato per offrire un’esperienza più moderna e confortevole ai tifosi, con innovazioni come una passerella sospesa sul tetto, collegata da due guglie monumentali che si stagliano sulla struttura.

Oltre al pubblico calcistico, l’ampliamento mira ad attrarre anche gli appassionati di eventi musicali, grazie alla vicinanza con la Co-op Live Arena, un altro punto di riferimento per l’intrattenimento della città. L’obiettivo è quello di rendere l’Etihad Stadium un centro vitale e polifunzionale, capace di generare ricavi anche al di fuori del calendario sportivo. Fino a questo momento, le anteprime diffuse erano limitate a immagini digitali dell’interno e viste panoramiche dell’esterno. Con la pubblicazione dei primi rendering dettagliati dell’hotel, ora è possibile avere un’idea più precisa dell’aspetto finale dell’intero complesso.

