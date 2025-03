Serie D, Abbate (Sant’Agata): “Lotteremo con le unghie e con i denti per ottenere la salvezza”

Il Sant’Agata sta continuando a lottare con le unghie e i denti per conquistare la salvezza nel campionato di Serie D Girone I. Abbiamo fatto il punto della situazione con Danilo Abbate, centrocampista biancazzurro, queste le sue parole a Stadionews.

Siete reduci da una vittoria pesantissima sul campo della Vibonese.

“È stata una partita maschia e combattuta. Prima dell’intervallo siamo andati sotto nell’unica occasione in cui loro si sono resi pericolosi e su palla inattiva. Nella ripresa abbiamo reagito e siamo stati bravi a non disunirci trovando il pari e poi anche i gol del vantaggio. Abbiamo meritato i tre punti, giocando con voglia, determinazione e tanto coraggio, ma anche tante trame di gioco. Il risultato è indubbiamente eccezionale, non so quante squadre vanno sotto a Vibo nel primo tempo e poi ribaltano tutto”.





In classifica non siete lontani dalla zona salvezza.

“Siamo in tante a lottare per non retrocedere e posso dirti che noi sicuramente venderemo carissima la pelle. Chiaramente non sarà facile lasciarci alle spalle la zona play out, ma vogliamo e dobbiamo crederci fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata del campionato. Se dovessimo giocare i play out sarà una chance in più per conquistare la salvezza”.

La stagione a livello di risultati per voi è stata altalenante.

“Non posso parlare di cosa è successo prima perché sono qua da poco più di un mese, ma una cosa posso dirtela. Il gruppo è sanissimo, ha acquistato consapevolezza e la partita con la Vibonese ne è stata la dimostrazione. Tutti vogliamo raggiungere la salvezza e daremo tutto fino alla fine”.

Domenica sfiderete il Paternò. È già una gara decisiva?

“Arrivati a questo punto della stagione oggettivamente ogni partita può essere decisiva, a prescindere dal blasone o dalla forza dell’avversario. Per una squadra che vuole la salvezza è fondamentale fare punti con chiunque, sia se giochi con la prima che con l’ultima in classifica. Quella col Paternò sono certo che sarà una partita tosta, combattuta e che potrebbe essere decisa da un episodio”.

