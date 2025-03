GdS – “Palermo, il bis esterno è (quasi) utopia”

Lo 0-3 di Cosenza deve essere solo l’inizio. Il Palermo si prepara a sfidare la Sampdoria a Genova e a tentare di conquistare il bis di vittorie in trasferta dopo quella del Marulla. Serve un cambio di passo fuori casa, insomma, riporta il Giornale di Sicilia.

Due vittorie esterne consecutive senza subire gol mancano all’appello in serie B da undici anni, dal 2014 quando i rosanero di Iachini si imposero su Novara (1-0) e Cittadella (0-2).

L’ultimo filotto in esterna del Palermo (senza clean sheet) risale a inizio campionato. “Nelle prime nove partite infatti le uniche tre vittorie arrivarono in trasferta, tutte in fila con Cremonese (0-1), Juve Stabia e Sudtirol (doppio 1-3)”, si legge.