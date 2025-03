Di Napoli a Repubblica: “Palermo in A? Se non quest’anno, il prossimo. Sul Messina…”

Ex calciatore del Palermo ma soprattutto del Messina. Parla Arturo di Napoli, intervistato sul momento dei giallorossi da Repubblica. “La situazione mi rattrista davvero tanto e spero che si trovi al più presto una soluzione per salvare il calcio messinese”.

“Messina non merita tutto questo – prosegue -. L’ex presidente Sciotto sicuramente ha fatto degli errori ma non possiamo certo dire che non abbia speso tanti soldi. È mancata una programmazione, non si è investito nel settore giovanile, forse non si è mai creata un’alchimia vera tra società, squadra, città e tifosi”.

Poi, il Palermo. “Palermo è una città fantastica che ha grande passione. Si vive di calcio. Anche lì mi sono trovato benissimo. C’è una società che ha fatto investimenti molto importanti. Osti? A lui non insegni calcio. È lui che lo può insegnare. È quello di cui aveva bisogno il Palermo. La serie A? Se non quest’anno sarà il prossimo”.