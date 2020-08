Il Trapani non si arrende. Come riportato dal Giornale di Sicilia, la squadra granata attende, infatti, la decisione del Collegio di garanzia del Coni per riavere la Serie B.

Alle 11.oo di oggi sarà, quindi, discussa in via telematica la decisione grazie al ricorso presentato dagli avvocati Enrico e Filippo Lubrano. Intanto la società siciliana lavora per creare un organico competitivo.





Servirà però prima un direttore sportivo, figura che manca da gennaio scorso, e in tal senso il nome circolato nell’ambiente è quello di Sandro Porchia (già all’interno del Trapani). Inoltre, manca anche l’allenatore e i ruoli dovranno essere ben definiti per il 3 settembre, giorno di inizio preparazione allo stadio.

