Per il mercato del Palermo potrebbe nascere un altro rebus: quello dell’attaccante. Il club non ha mai nascosto l’ambizione di portare in Sicilia un centravanti che faccia la differenza, ma a ritiro iniziato è momentaneamente arrivato solo il figliol prodigo Saraniti.

Da molti giorni le attenzioni si erano spostate esclusivamente sull’attaccante della Reggina Simone Corazza: come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti chiede però troppo secondo la dirigenza rosa. La richiesta del calciatore, scrive Fabrizio Vitale, prevedrebbe al momento tre anni di contratto a cifre considerate comunque alte, “fuori luogo”, mentre il Palermo offre un biennale.





Nel caso in cui la distanza dovesse rimanere, i rosa dovrebbero virare velocemente su qualche altro obiettivo, dato che il 27 settembre inizia il campionato e Boscaglia ha bisogno di conoscere quello che con tutta probabilità sarà l’attaccante titolare.

La priorità al momento rimane però il centrocampo: Sagramola e Castagnini sono pronti a intensificare i contatti per Palazzi del Monza e Bianchi della Reggina. In ottica difesa, sembra sfumata la trattativa per Rizzo.

