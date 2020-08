La nuova stagione sportiva del Palermo parte con una brutta tegola: Alessandro Martinelli non ha preso parte alla partenza per Petralia, dove i rosa svolgeranno il ritiro precampionato. Il centrocampista, si legge nel comunicato, “si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche”.

Questa spiacevole situazione lascia intendere che durante le visite mediche sia stato riscontrato un qualche problema che mette di certo apprensione alla dirigenza rosa: Benedetto Giardina, ne Il Giornale di Sicilia, non esclude la massima gravità e tiene in considerazione anche l’ipotesi ‘stagione finita’.





Oltre al dispiacere per uno dei simboli della squadra, spesso capitano, adesso il Palermo dovrà avere a che fare con un altro problema: il reparto di centrocampo infatti passa da due calciatori a disposizione a solamente uno. Si tratta di Martin, che rimane quindi l’unico centrocampista presente a Petralia durante il corso del ritiro.

Dal mercato dovrà sicuramente arrivare qualche tassello, anche importante, per completare il reparto. Ma adesso Sagramola e Castagnini, in attesa dell’esito dei nuovi esami di Martinelli, dovranno prendere in considerazione l’ipotesi di aggiungere un’ulteriore unità.