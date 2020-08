Era già un reparto che aveva bisogno di un netto intervento sul mercato, con la tegola legata alle condizioni di Martinelli lo diventa ancora di più: il Palermo è pronto a riformare il proprio centrocampo.

Come riportato da Il Giornale di Sicilia, sono molti i nomi che piacciono alla dirigenza rosa, a partire da Palazzi del Monza, squadra dal quale il Palermo sta provando a pescare in ogni reparto. Rimane vivo l’interesse per Pasa, la quale condizione di contratto rimane difficile: solo in caso di svincolo dal Pordenone il calciatore rappresenterebbe una reale opportunità.





Occhi pure in casa Reggina: piacciono sia Bianchi che De Rose, ma difficilmente Toscano (tecnico dei granata) farà a meno di loro.