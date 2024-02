Turris – Foggia in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Con l’acqua alla gola la Turris penultima che incontra il Foggia quindicesimo che ha appena quattro punti in più. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, domenica 11 febbraio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

TURRIS – FOGGIA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv