Tuttosport – “Vanoli verso l’esonero, il Palermo ci pensa”

Paolo Vanoli potrebbe presto essere esonerato dal Torino. Il finale di stagione ha deluso fortemente Urbano Cairo, che secondo quanto riportato su Tuttosport potrebbe scegliere per il cambio dell’allenatore dopo un solo anno.

Vanoli ha un contratto col Torino sino al 2026, più opzione per il club per un prolungamento. Accordo da 1,1 milioni netti a stagione. Esonerare lui e il suo staff significa rimetterci circa 2,8 milioni lordi per 12 mesi, da luglio in poi. “Ma Cairo sa che uno come Vanoli la troverà una squadra, prima o poi. Tra l’altro: già adesso il Palermo gli sta girando attorno“, si legge sul noto quotidiano sportivo.

In attesa dell’incontro verità con Cairo, che dovrebbe avvenire in settimana, va intanto registrato l’interesse del Palermo proprio per Vanoli: la società siciliana, dopo aver fallito l’obiettivo promozione, non proseguirà con Alessio Dionisi ed è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. E sta pensando anche a Vanoli, adesso.





