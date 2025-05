Gazzetta – “Inzaghi aspetta garanzie dal Pisa, il Palermo studia un’offerta”

“L’esperienza insegna”, scrive Nicola Binda sulle colonne de “La Gazzetta”. Pippo Inzaghi non è solo diventato una certezza per provare a vincere la Serie B, ma ha già ben capito cosa significa affrontare la Serie A. Per questo a oggi la sua conferma sulla panchina del Pisa non è ancora certa.

Anzi, dal giorno della promozione in poi il distacco si è via via fatto più marcato. Non è detto che questo porti alla rottura definitiva, di certo il tecnico ha messo sul piatto le condizioni necessarie per andare avanti insieme, altrimenti si deciderà in maniera consensuale di separarsi.

Inzaghi non resterà per strada: chi vuole vincere la Serie B sa che con lui o ci riesce o ci va molto vicino, e il Palermo ha alzato le antenne. Con un vantaggio: il City Group alle spalle. I fatti lo dimostrano: chi sale dalla B o ha una proprietà tipo Como, oppure fa fatica a salvarsi. Il nome di Pippo è il primo della lista per il Palermo.





Il City Group è ancora convinto della scelta di Dionisi (ha altri due anni di contratto), ma in realtà sa che non può ripresentarlo alla piazza. Così, cerca un’alternativa di valore, il primo nome fatto è stato quello di Inzaghi. Ma non è stato l’unico. Anche quelli dei finalisti playoff D’Angelo e Stroppa sono graditi, come quello di Alberto Gilardino. Che però, in caso di cambio a Pisa, è uno dei papabili più seri per il dopo-Inzaghi.

