Vanoli verso l’esonero, il Torino ‘sonda’ un altro allenatore

Paolo Vanoli e il Torino sembrano sempre più vicini alla separazione. L’ex tecnico del Venezia potrebbe infatti concludere la sua avventura in granata dopo appena una stagione, complice un rapporto ormai logoro con il presidente Urbano Cairo, che ha espresso tutta la sua delusione in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma nell’ultima giornata di campionato.

A confermare l’ipotesi di un cambio in panchina sono le indiscrezioni su contatti già avviati tra la dirigenza piemontese e Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio ma con un futuro più che mai incerto dopo il mancato accesso alle coppe europee.

Baroni incontrerà la dirigenza biancoceleste tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio per discutere il proprio destino, che appare sempre più lontano dalla capitale. In questo scenario, la società laziale si starebbe già muovendo per un clamoroso ritorno in panchina di Maurizio Sarri, che aveva rassegnato le proprie dimissioni nel marzo 2024.





Intanto, Cairo è in forte pressing su Baroni e avrebbe già pronto un contratto triennale per l’allenatore. Il ‘valzer’ delle panchine è quindi destinato a proseguire ancora per qualche settimana, con il Palermo spettatore interessato, in attesa di capire qualcosa in più sul futuro di Vanoli.

