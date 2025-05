Vanoli saluta il Torino? Cairo: “Mi aspettavo molto di più. Faremo delle valutazioni”

Il futuro di Paolo Vanoli potrebbe essere lontano da Torino. I granata, dopo essersi assicurati la salvezza senza problemi, hanno ‘mollato’ nel finale di stagione, vincendo una sola gara dal 31 marzo in poi. L’allenatore è stato criticato dal patron Urbano Cairo, che dopo la sconfitta contro la Roma ha affermato che ci saranno delle valutazioni in tal senso.

“Deluso anche da Vanoli? Beh sì. Mi aspettavo molto di più. Chi mette insieme la squadra? Chi manda in campo i giocatori? Anche lui ha le sue responsabilità. Non è sempre e solo colpa di Cairo”, afferma il patron del Torino.

“Penseremo a tutto. Faremo delle valutazioni. Ci vedremo anche con Vanoli in settimana – continua – . Abbiamo subito troppe sconfitte. Dispiace, un finale così, senza voglia, non me lo aspettavo”.





Vanoli diventerebbe un profilo interessante per tante società, non solo di Serie A. Alla sua prima stagione nel massimo campionato, il tecnico ha collezionato 10 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte. Un rendimento troppo altalenante, che potrebbe non bastare per una conferma al Torino. Si potrebbero però presto aprire nuove porte.

