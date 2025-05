GdS – “Palermo, la scelta dell’allenatore e il mercato camminano di pari passo”

Non ci sono stati comunicati ufficiali in casa Palermo, ma due decisioni aspettano solo il bollo di Manchester: la conferma di Osti e il licenziamenti di Dionisi. Si è già messa in moto la macchina per individuare il prossimo allenatore: l’ultima parola dovrebbe essere proprio di Osti.

Luigi Butera, sulle colonne del Giornale di Sicilia, analizza la situazione e auspica che il nuovo allenatore del Palermo rappresenti un reale cambiamento rispetto al suo predecessore. I nomi di Gilardino, Pecchia e Vanoli, al momento, sembrano rassicurare l’ambiente.

Il mercato, però, va indirizzato proprio seguendo i principi tattici di chi guiderà i rosanero. Ma c’è una solida base di partenza in attacco, rappresentata dalla coppia Brunori – Pohjanpalo. Inventarsi altre soluzioni, come il capitano in versione trequartista, sarebbe solo un escamotage che non porta da nessuna parte.





