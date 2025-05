Palermo, difesa da ricostruire: si riparte da Magnani e Ceccaroni

Il Palermo si prepara a rifondare il reparto difensivo, che ha deluso più nei singoli che nelle cifre complessive. I rosanero hanno chiuso la stagione regolare con 43 gol subiti, risultando la sesta miglior difesa del campionato. Un dato non disastroso solo in apparenza, perché a pesare sono stati gli errori individuali, spesso decisivi. L’ultimo, quello di Baniya a Castellammare di Stabia, è costato l’eliminazione dai playoff.

Si riparte da Magnani e Ceccaroni

Tuttavia, non tutto è da rifare. Due elementi offrono garanzie solide per ripartire. Giangiacomo Magnani, arrivato a gennaio, si è imposto da subito come leader della retroguardia. Le sue prestazioni sono state costanti e affidabili, anche se non sufficienti a migliorare i numeri del reparto. La sua assenza nella sfida decisiva contro la Juve Stabia si è fatta sentire. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, segno che il suo percorso in rosanero è solo all’inizio.

Accanto a Magnani, l’altro punto fermo sarà Pietro Ceccaroni, autore di un campionato in crescita rispetto alla stagione precedente. Il passaggio alla difesa a tre e il ritorno al ruolo di braccetto sinistro hanno esaltato le sue caratteristiche, rendendolo prezioso anche in fase di impostazione. Il suo contratto scade nel 2027 e sarà con ogni probabilità uno dei pilastri della prossima stagione.





Tante incognite in difesa

Molti più dubbi circondano invece gli altri componenti del reparto. Rayyan Baniya, protagonista di diversi errori pesanti, è in prestito con diritto di riscatto e il Palermo dovrà decidere se puntare ancora su di lui. Salim Diakité, passato da titolare fisso a semplice alternativa, ha faticato tutto l’anno e non ha ben figurato nemmeno nel ruolo di braccetto di destra. Dimitrios Nikolaou, voluto da Dionisi, non ha convinto e potrebbe lasciare il club dopo appena una stagione.

Sulle fasce, Kristoffer Lund potrebbe essere confermato anche in virtù del fatto che rientra ancora nella lista degli under, nonostante una stagione altalenante. Niccolò Pierozzi, invece, ha terminato il suo periodo da under e dovrà essere conteggiato tra gli over: nonostante ciò, ha mostrato buoni segnali da esterno a tutta fascia e la sua permanenza appare possibile.

I ritorni dai prestiti

Da monitorare anche i rientri dai prestiti: Patryk Peda e Giuseppe Aurelio torneranno a disposizione. Tuttavia, lo Spezia potrebbe riscattare rispettivamente l’esterno sinistro, che sta giocando un gran finale di stagione. Il giovane polacco, invece, tornerà sicuramente in rosa perché era andato alla Juve Stabia in prestito secco. Le valutazioni sono ancora in corso, ma il Palermo dovrà agire con decisione per costruire una difesa più solida e affidabile in vista della nuova stagione.

