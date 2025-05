Palermo, over e under: le liste aggiornate e il regolamento

(AGGIORNATO AL 25 MAGGIO) – Il Palermo, come tutte le squadre di Serie B, è tenuto a rispettare le norme sulle liste durante il calciomercato. Di seguito, una panoramica dettagliata sui regolamenti vigenti e sull’aggiornamento della rosa in base ai movimenti di mercato.

Over, under e bandiere: come funziona il regolamento

Le società di Serie B possono operare liberamente sul mercato durante la sessione estiva, ma al termine delle trattative sono obbligate a presentare una lista con un massimo di 18 calciatori over 23 (Lista A), ovvero nati entro il 31 dicembre 2001.

Per quanto riguarda i giocatori under 23 (Lista B), nati dal 1° gennaio 2002 in poi, non esistono limiti numerici: le società possono inserirli liberamente in rosa. A ciò si aggiunge la possibilità di includere fino a due calciatori “bandiera” (Lista C), ossia tesserati con lo stesso club da almeno quattro stagioni consecutive.





Questo sistema di regolamentazione è pensato per garantire un equilibrio tra esperienza e prospettiva, incentivando da un lato lo sviluppo dei giovani talenti e, dall’altro, premiando la continuità nei progetti tecnici. Per rispettare questi criteri, i club devono pianificare con precisione le operazioni di mercato, ponderando acquisti e cessioni in base ai limiti previsti.

La lista degli over

Salvatore Sirigu (1987) – in scadenza a giugno 2025 Alfred Gomis (1993) Giuseppe Fella (1993) – in scadenza a giugno 2025 Federico Di Francesco (1994) Roberto Insigne (1994) Matteo Brunori (1994) – non sarà un giocatore bandiera perché la sua prima stagione a Palermo, nel 2021, avvenne con un prestito secco dalla Juventus e non con un trasferimento definitivo o con diritto di riscatto, condizione necessaria per ottenere la deroga prevista dal regolamento della Lega. Thomas Henry (1994) – di ritorno alla Salernitana dopo il prestito Valerio Verre (1994) Joel Pohjanpalo (1994) Pietro Ceccaroni (1995) Giangiacomo Magnani (1995) Alexis Blin (1996) Francesco Di Mariano (1996) Jacopo Segre (1997) Dario Saric (1997) – di ritorno dal prestito al Cesena, potrebbe essere riscattato Dimitrios Nikolaou (1998) Jérémy Le Douaron (1998) Samuele Damiani (1998) – di ritorno dal prestito alla Ternana, potrebbe ancora scattare l’obbligo di riscatto Rayyan Baniya (1999) – in prestito dal Trabzonspor, il Palermo deve valutare se riscattarlo o meno Salim Diakité (2000) Claudio Gomes (2000) Giuseppe Aurelio (2000) – di ritorno dal prestito allo Spezia, potrebbe essere riscattato Niccolò Pierozzi (2001) Filippo Ranocchia (2001)

* il portiere può essere interscambiato in qualsiasi momento della stagione

La lista degli under

Patryk Peda (2002) – di ritorno dal prestito alla Juve Stabia Krostoffer Lund (2002) Aljosa Vasic (2002) Alessio Buttaro (2002) Sebastiano Desplanches (2003) Stredair Appuah (2004) – di ritorno dal prestito al Valenciennes Giacomo Corona (2004) – di ritorno dal prestito a Pontedera Manfredi Nespola (2005) – di ritorno dal prestito alla Flaminia Civita Castellana Francesco Di Bartolo (2005)

