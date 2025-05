De Bruyne va al Napoli? De Laurentiis conferma: “Vogliamo prenderlo”

Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe presto diventare realtà. Il patron Aurelio De Laurentiis, in un’intervista al Mattino, ha confermato che la trattativa è in fase avanzato, c’è la volontà di chiudere in fretta ma serve comunque un passo da parte del fuoriclasse belga, ormai ex Manchester City.

“La nostra intenzione è prenderlo, ma bisogna essere in due“, questa la frase lapidaria pronunciata De Laurentiis, che come al solito non si sbilancia. La trattativa sembra essere ai dettagli, sarebbe un rinforzo importantissimo per la squadra che ha vinto lo Scudetto venerdì scorso.

De Bruyne, il Napoli fa sul serio

Il Napoli ha presentato un’offerta importante al fuoriclasse belga: contratto triennale con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione per i primi due anni, poi 5 milioni per il terzo anno. A completare il pacchetto economico, una corposa commissione alla firma da circa 10 milioni di euro.





In totale, l’operazione si aggira intorno ai 27 milioni. Secondo le ultime indiscrezioni, De Bruyne avrebbe ormai declinato con garbo la proposta dei Chicago Fire, in attesa di sciogliere definitivamente le riserve sul trasferimento a Napoli nei prossimi giorni. Anche la sua famiglia avrebbe dato pieno consenso alla nuova avventura italiana, tanto da aver già individuato una casa in città, segno che il sì potrebbe essere davvero imminente.

