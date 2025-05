Guidolin: “Ho buoni ricordi di Zamparini. Non si accontentava mai”

Francesco Guidolin è uno degli allenatori più amati della storia del Palermo. Il tecnico è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato del suo rapporto, non sempre facile, con il patron Maurizio Zamparini, raccontando anche un curioso aneddoto.

“Di Zamparini ho ricordi buoni. Certo, non si accontentava mai: anche quando eravamo primi, diceva che non andava bene. E io ho sofferto la mia parte. Mi esonerò e un giorno mi chiamò: “Guidolin, la nostra squadra sembra un’armata Brancaleone, ma ci manca Brancaleone. Torni”. Per me resta un uomo diretto, onesto, che diceva le cose in faccia”, dice.

L’allenatore fa un excursus della sua carriera: “Una Coppa Italia vinta. L’unico allenatore capace di andare in Europa con quattro squadre diverse, senza aver allenato le grandi: Vicenza, Udinese, Bologna e Palermo. E un allenatore che per tre volte fa la Serie B e per tre volte viene promosso. Ecco, di queste due cose sono orgoglioso”.





Guidolin si è ritirato, ma vede ancora un futuro nel mondo del calcio: “Ho scelto di smettere ma all’Udinese, anni fa, proposi di lavorare a supporto di un allenatore giovane. È un ruolo nuovo e mi piacerebbe anche ora. Penso che avrei qualcosa da dare“.

