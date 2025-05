Perinetti: “Palermo, la certezza è il City Group. Però bisogna ammettere gli errori”

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo di Palermo e Roma tra le altre, ha commentato la stagione dei rosanero, conclusasi con l’eliminazione dai playoff di Serie B. Ora il club sta organizzando la prossima stagione e l’esperto dirigente ha ben chiaro il vero punto di forza: la proprietà.

“Mi dispiace vedere che il Palermo abbia disputato un campionato così altalenante, soprattutto perché parliamo di una squadra costruita per lottare ai vertici. È mancata la continuità, e con così tanti alti e bassi diventa complicato puntare alle posizioni che contano”, afferma Perinetti.

Sulla sconfitta contro la Juve Stabia, dice: “Questa eliminazione è la conseguenza di un campionato vissuto tra alti e bassi e di un rendimento casalingo non all’altezza della storia del Palermo. Il “Barbera” è sempre stato un valore aggiunto, ma quest’anno sono arrivate ben sei sconfitte in casa. Così, la qualificazione ai playoff è diventata quasi un risultato minimo, chiudendo all’ottavo posto e costringendo la squadra a giocare lo spareggio in trasferta. E affrontare la Juve Stabia sul suo campo, che è sempre molto ostico, ha reso tutto ancora più complicato.”





Perinetti indica da dove il Palermo deve ripartire: “La vera certezza dei rosanero è la proprietà: una realtà solida e molto forte. Ed è proprio grazie alla solidità, alla potenza economica e alla continuità di questa società che il Palermo potrà tornare in Serie A. Però è fondamentale saper ammettere gli errori, analizzare cosa non ha funzionato e ristabilire un contatto con il territorio, cosa che purtroppo oggi manca.”

Infine, si esprime sul possibile nuovo allenatore: “Non so cosa deciderà la società, ma ho letto di diversi nomi e parliamo tutti di profili validi. Ho sentito parlare di Inzaghi, Gilardino e Pecchia: sono allenatori che hanno già vinto la Serie B e, per questo, sarebbero ideali per guidare il Palermo.”

