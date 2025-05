PSG – Reims: c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Coppa di Francia

Va in scena la finale di Coppa di Francia: il Paris Saint-Germain e il Reims si sfidano per conquistare il trofeo, già vinto lo scorso anno dalla squadra guidata da Luis Enrique. I parigini puntano al triplete, avendo già messo in bacheca la Ligue 1 e con la finale di Champions League contro l’Inter in programma sabato 31 maggio.

Il Reims, invece, arriva all’ultimo atto della coppa nel pieno della lotta per non retrocedere. La squadra è infatti impegnata nei playoff salvezza contro il Metz, con l’andata terminata 1-1 e il ritorno fissato per il 29 maggio.

📆 Finale Coppa di Francia 2025: data, orario e stadio

Partita : PSG – Reims

: PSG – Reims Stadio : Stade de France (Parigi, Saint-Denis)

: Stade de France (Parigi, Saint-Denis) Data : sabato 24 maggio

: sabato 24 maggio ⁠Orario: 21.00

📺💻 Dove vedere PSG – Reims in TV e streaming

La partita sarà trasmessa gratuitamente da Dazn. Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.