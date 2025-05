Gomis: “Cara Palermo, stagione dura! Il vostro un calore unico, voglio dare il mio contributo”

Alfred Gomis ringrazia i tifosi del Palermo al termine di una stagione molto dura per lui, lontano dai campi per via di un infortunio subito all’inizio del campionato. Il portiere ci ha tenuto a scrivere delle parole sul suo profilo Instagram, promettendo riscatto sia a livello personale che di squadra.

Cara Palermo e cari palermitani. Questa stagione è stata la più dura della mia carriera. Un infortunio che mi ha tenuto lontano per molto tempo ma che mi ha fatto sentire il vostro UNICO calore e tutto il vostro affetto. Ho lavorato sodo, gioito per briciole e sofferto anche dopo aver fatto passi da gigante perché non mi sembrava mai abbastanza.

Il peggio, il duro lavoro e la sofferenza restano alle mie spalle. Guardo avanti per un futuro roseo come i nostri colori in attesa di poter dare il mio contributo sul quel rettangolo verde che mi è tanto mancato e in questo stadio che tutti amiamo. Forza Palermo!





