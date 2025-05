Via al primo Palermo Summer Camp: tutte le info e come iscriversi

È in arrivo il primo “Palermo Summer Camp”, un’esperienza esclusiva per bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 16 anni che coltivano il sogno di diventare calciatori.

Quest’estate, dal 16 al 20 giugno 2025, gli iscritti al Camp avranno l’opportunità di allenarsi con istruttori con qualifiche UEFA e di trascorrere momenti indimenticabili direttamente nel Palermo City Football Academy, il centro sportivo di Torretta che ospita tutti gli allenamenti della Prima Squadra rosanero durante la stagione sportiva. Cinque giorni di full immersion tra allenamenti mirati, attrezzature all’avanguardia e programmi di training specializzati, per imparare giocando, fare nuove amicizie e condividere con altre giovani promesse del calcio la passione per lo sport e per i colori rosanero.

Il numero di posti a disposizione è limitato per garantire un programma di allenamento personalizzato in relazione all’età dei partecipanti e alla loro esperienza calcistica. Tutti i bambini prenderanno parte ogni giorno a due sessioni di allenamento e riceveranno due kit del Palermo compresi di t-shirt, pantaloncini, calzettoni e altri gadget ufficiali del Palermo a sorpresa. Nel pacchetto è incluso, inoltre, il pranzo completo, il trasferimento andata e ritorno tra Palermo e Torretta e l’assicurazione.





Il Palermo Summer Camp è un’esperienza a 360°, non solo calcistica, ma anche educativa e formativa per chi sogna di vivere un’opportunità ad alti livelli e di scoprire la metodologia di allenamento di un Club professionistico, indossando da subito i propri colori del cuore.

Tra i bambini e ragazzi del Camp, il Palermo ha già coinvolto gratuitamente alcuni partecipanti dalle strutture solidali della città, in continuità con l’impegno del Club a favore dell’inclusione sociale e dello spirito comunitario a beneficio dei meno fortunati.

COME ISCRIVERSI AL PALERMO SUMMER CAMP

Compilare il form, presente nell’apposita sezione del sito;

Scegliere il metodo di pagamento (carta di credito / debito o bonifico bancario);

Inviare all’indirizzo mail [email protected] la documentazione richiesta (modulo di iscrizione, nulla osta se tesserati per un’altra Società, delega prestazioni sanitarie, informativa privacy, liberatoria per uso materiale multimediale).

PREZZI

(cifra totale comprensiva di esperienza, kit, pranzo, transfer e assicurazione, per 5 giorni)

379 € entro il 31/05/25;

399 € entro il 04/06/25;

429 € entro il 09/06/25.

Per conoscere ulteriori dettagli e scoprire il programma completo del Camp CLICCA QUI