Torino, Vanoli: “Futuro? La società ha l’opzione per un altro anno”

Paolo Vanoli, attuale allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma e ha parlato del suo futuro, ancora non sicuro al 100% nonostante la buona stagione di debutto per lui in Serie A.

“Lo ha detto anche il presidente. La società ha l’opzione per un altro anno, l’intenzione è costruire qualcosa – ha dichiarato – . Ma Mourinho diceva che nel 99,9% c’è sempre lo 0,001%. Non guardo il mio contratto, guardo la crescita della squadra. L’obiettivo è migliorarsi continuamente: si sperava di finire meglio, ora guardiamo a cosa fare di meglio”.

L’allenatore granata ha fatto anche un bilancio della stagione: “Sono convinto che avremmo potuto fare di più. Non c’è la sfera magica, ma sappiamo com’è andata l’annata con tanti alti e bassi. Mi è dispiaciuto per il finale, sta nascondendo tante cose che abbiamo fatto bene nella seconda parte. Si può lasciare il finale di campionato con delusione, ma nel lavoro bisogna essere positivi e ottimisti”.





