Stroppa: “Proteste Juve Stabia? Devono imparare a star zitti. Ogni volta è un teatro”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno delle semifinali playoff contro la Juve Stabia, una sfida in cui i grigiorossi dovranno rimontare per continuare a inseguire il sogno della Serie A. Il tecnico non ha usato mezzi termini nei confronti della panchina avversaria, accusandola di protestare troppo spesso durante la partita.

“Mi espongo e dico che devono imparare a stare zitti – ha detto -. In panchina è sempre un grande teatro, dovrebbero iniziare a comportarsi come professionisti di questo livello. Il teatro è da un’altra parte. Non si può stare continuamente a reclamare. In ogni caso, stiano tranquilli: l’arbitro sarà sicuramente all’altezza della situazione”.

Stroppa ha poi aggiunto: “Lì l’ambiente era sicuramente difficile. Ho fatto i complimenti al pubblico, perché quando la gente sostiene la propria squadra, non ho nulla da ridire: è bello così. Guai se mancasse un po’ di provocazione. L’importante è restare lucidi e concentrati sul risultato finale”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, TUTTI I FLOP DI UNA STAGIONE FALLIMENTARE