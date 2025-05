Catania, incontri positivi tra Grella e Toscano: si va verso la conferma del tecnico

Sembra destinato a proseguire il rapporto tra Domenico Toscano e il Catania. Secondo quanto riportato da La Sicilia, il tecnico etneo avrebbe già avuto i primi contatti con la dirigenza, in particolare con il vicepresidente Grella, e da entrambe le parti ci sarebbe piena volontà di continuare insieme il percorso alle pendici dell’Etna.

La società, nella fattispecie, sarebbe pronta a investire per rendere la squadra ancora più competitiva — con l’ipotesi della riacquisizione di Torre del Grifo sullo sfondo — mentre l’allenatore sarebbe determinato a restare per dare continuità e valorizzare il lavoro svolto nel corso dell’intera stagione. È comunque previsto un ulteriore aggiornamento tra le parti.

Per i rossazzurri, l’obiettivo della prossima stagione sarà migliorare il quinto posto in classifica che ha garantito l’accesso ai playoff dove il Catania ha superato Giugliano e Potenza nei primi due turni, prima di essere eliminato dal Pescara di Silvio Baldini, ora approdato in semifinale.





