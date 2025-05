Catania, svolta vicina per Torre del Grifo: il Tribunale aprirà l’asta pubblica

Entro la fine di giugno il Tribunale di Catania potrebbe indire l’asta pubblica per la cessione dell’impianto sportivo di Torre del Grifo. È quanto riporta il quotidiano La Sicilia, che sottolinea come la giornata di ieri, giovedì 22 maggio, abbia rappresentato un passaggio cruciale per sbloccare un iter fermo da oltre due anni. L’intera struttura è infatti sotto la gestione della Curatela fallimentare dal 9 aprile 2022.

A fare da spartiacque è stata l’offerta avanzata dal Catania, che avrebbe messo sul piatto una cifra leggermente superiore ai 4 milioni di euro. Dopo aver ricevuto la proposta, la Curatela ha trasmesso tutti gli atti al Tribunale, il quale potrà ora avviare l’asta competitiva. In questa fase potranno intervenire altri interessati, ma solo presentando un’offerta al rialzo. I termini temporali per eventuali rilanci dovrebbero essere contenuti in 30 giorni.

Il piano del Catania

Nel frattempo, la società rossazzurra guidata da Ross Pelligra ha già tracciato il proprio piano operativo. L’intenzione è di rendere subito operativi i due campi in erba naturale, così da permettere alla squadra – che terminerà il ritiro a Norcia il 4 agosto – di tornare ad allenarsi direttamente a Torre del Grifo. Un ritorno a casa tanto atteso dai tifosi e dallo staff tecnico.





Parallelamente, il club si è mosso anche per l’acquisizione del logo storico del Calcio Catania. Al momento, risulta essere l’unico soggetto ad aver avanzato un’offerta concreta, confermando la volontà di costruire un legame forte con la tradizione. In futuro, alcune aree della struttura – come palestre, piscine e spa – potrebbero essere affittate a terzi per garantire sostenibilità economica all’impianto.

Nesima nel mirino

Non solo Torre del Grifo: il Catania guarda anche alla struttura di Nesima. Pelligra ha già annunciato un investimento da 700mila euro per rinnovare l’impianto, sia nella parte interna che nelle aree esterne. Un progetto parallelo a quello di Torre del Grifo.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO RIPARTIRÀ DA OSTI