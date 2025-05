Il Palermo ripartirà da Osti: sarà lui a scegliere il nuovo allenatore

Sono giorni di riflessione profonda in casa Palermo. Dopo l’eliminazione contro la Juve Stabia, la società è concentrata sull’analisi della stagione appena conclusa, per delineare con lucidità il piano da seguire in vista del prossimo campionato. Le decisioni ufficiali arriveranno solo dopo un’attenta valutazione. Il club non vuole ripetere l’errore commesso un anno fa, quando si era partiti dalla scelta dell’allenatore, rimandando quella del direttore sportivo.

Stavolta si intende seguire un ordine diverso: la priorità è il ruolo di direttore sportivo, per il quale sarà quasi certamente confermato Carlo Osti. La firma sul contratto non c’è ancora ma già l’argomento è stato trattato in società subito dopo la brutta fine del campionato a Castellammare di Stabia e l’orientamento sembra condiviso da tutti i vertici: Osti ha fatto bene e merita la riconferma.

Osti, la guida per la ricostruzione

Arrivato in un momento critico, Osti ha saputo sistemare la situazione grazie alla sua esperienza e ad alcuni innesti decisivi. I gol di Pohjanpalo, la solidità difensiva di Magnani e le parate di Audero sono stati fondamentali per raggiungere i playoff e garantire un campionato più sereno, senza la necessità di guardarsi indietro in classifica.





I colloqui tra l’esperto dirigente e la società stanno procedendo positivamente e l’impressione è che la firma sul nuovo contratto – quello attuale scade a giugno – possa arrivare a breve. Osti potrà avere certamente maggiore autonomia decisionale e soprattutto potrà contare sull’esperienza maturata nei primi sei mesi palermitani mentre a gennaio ha potuto soltanto correggere in corsa la direzione di marcia, dovendo anche appianare parecchie situazioni ambientali tutt’altro che favorevoli. Adesso la sua prima grande responsabilità sarà scegliere il nuovo allenatore.

Nuovo allenatore, il casting è aperto

L’avventura di Alessio Dionisi si chiuderà venerdì 23 maggio, con l’ultimo allenamento e il conseguente “rompete le righe”. Resta da definire la modalità della separazione: se con un esonero formale o con la risoluzione del ricco contratto ancora in essere. Un passaggio necessario per aprire la strada alla nuova guida tecnica.

La ricerca del nuovo allenatore è entrata nel vivo, ma bisognerà aspettare la fine dei campionati per avere un quadro più chiaro. Uno dei nomi sul taccuino, ad esempio, è quello di Pippo Inzaghi, allenatore con buona esperienza in serie B che ha più volte in passato manifestato la sua ammirazione per l’ambiente palermitano. E sarebbe una scelta che piacerebbe ai tifosi. Ma allo stato attuale Inzaghi dovrebbe restare alla guida del Pisa (salvo sorprese) e provare l’avventura della Serie A, tentando di emulare i successi del fratello Simone.

Altri nomi circolano da giorni e sono quelli di Pecchia, Gilardino e Nicola, anche loro tecnici con un buon curriculum ed esperienze anche nel massimo campionato. Senza contare che ci sono ancora in ballo i nomi di quattro allenatori impegnati nei playoff: Stroppa e D’Angelo soprattutto, già in passato accostati al Palermo, ma anche Caserta e Pagliuca (meno probabili). Anche in questo caso bisognerà aspettare la fine della stagione. Ma qualcosa già si sta muovendo.

