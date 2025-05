Audero ai saluti: “Grazie Palermo, a prescindere dall’esito finale. Arrivederci!”

Emil Audero saluta Palermo con un post social: al termine della stagione, culminata con l’eliminazione dai playoff di Serie B per mano della Juve Stabia, il portiere arrivato a gennaio ci ha tenuto a dedicare qualche parola di ringraziamento al club rosanero e ai suoi tifosi.

Audero è infatti arrivato in prestito con diritto di riscatto e nonostante le sue ottime prestazioni in maglia rosanero la cifra che permetterebbe ai rosa di trattenerlo è molto alta. Per questo motivo il portiere torna, almeno momentaneamente, al Como.

IL POST

“Grazie Palermo, a prescindere dall’esito finale. Sono stati mesi intensi che hanno arricchito il mio bagaglio personale e professionale dove ho avuto la fortuna di conoscere persone di cuore rendendo tutto più semplice. È stato un piacere, Arrivederci!”.





