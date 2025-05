Sassuolo, Carnevali: “Stagione non facile, la B è un campionato difficile”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, tracciando un bilancio della stagione appena conclusa, in cui i neroverdi hanno conquistato la vittoria del campionato di Serie B, tornando così in massima serie.

“Sicuramente non è stata una stagione facile, è stato complicato. La Serie B è un campionato difficile, per cui il primo pensiero riguarda soprattutto l’aspetto tecnico e come poter fare per risalire il più presto nella categoria della Serie A. La storia ci insegna comunque che tante volte alcune squadre che retrocedono rischiano di fare un campionato non buono e di trovare difficoltà ancora più grandi”.

Poi si esprime sulla possibilità di riformulare i campionati: “Credo che non debba essere rivista soltanto la Serie A, ma anche la Serie B, la Serie C e così via. Non penso che tra le 20 e le 18 squadre possa cambiare chissà quanto, dovrebbe essere rivisto tutto il comparto. Penso che si giochi molto di più a livello europeo, basta pensare anche alla Champions League di quest’anno”.





Infine, parla del suo futuro: “C’è stata l’opportunità di cambiare club, ma è capitato in un momento in cui il dottor Squinzi non stava bene, per cui non mi sono assolutamente sentito di poter fare delle scelte in un momento in cui credo fosse giusto rimanere accanto a loro, anche perché penso che nella vita ci debba essere anche un po’ di riconoscenza”.

