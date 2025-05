Favara, Baglione: “Stagione da 8 per le tante difficoltà. Abbiamo imparato…”

La CastrumFavara in extremis è riuscita a salvare la Serie D vincendo il playout con il Licata e costringendolo alla retrocessione in Eccellenza. Abbiamo fatto un bilancio con il centrocampista Sandro Baglione.

Annata tra alti e bassi…

“Una stagione che aggiungo al mio bagaglio di esperienza. Penso che avremmo potuto fare qualcosa in più, ma tutto sommato, visto il finale, credo che meritiamo un 8. Tra tante difficoltà iniziale e il calo nel girone di ritorno, ne siamo usciti alla grande”.





Quanto vi ha destabilizzato il ritiro dell’Akragas?

“Prima che gli agrigentini si ritirassero occupavamo una posizione di classifica tranquilla, poi ovviamente è cambiato tutto. È stata una sfida, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato duramente per portare a casa questa salvezza. Probabilmente è stato il classico esempio che nel calcio non puoi mai permetterti di abbassare la guardia”.

C’è un momento di questa stagione che resterà nella memoria?

“Sicuramente mi rimarranno indelebili due ricordi in particolare. In primis il mio gol che è valso la vittoria all’ultimo secondo contro l’Akragas. Poi sicuramente la rete nel playout che significava un bel pezzo di salvezza acquisita”.

Quali sono state le prime sensazione al triplice fischio del playout vinto?

“Per me è stato un momento particolare. L’anno scorso ho avuto la possibilità di far vincere la squadra in finale playoff e non ci sono riuscito. Quest’anno era un playout ma sempre una finale, ho segnato il 2-0 ed è andata bene”.

Futuro a Favara o c’è altro in ballo?

“Intanto mi sto riposando, sto ricaricando le batterie e continuo ad allenarmi per farmi trovare pronto all’inizio della nuova stagione. Qui sono stato bene, mi aggiorno sempre col mio agente e vedremo cosa fare tra qualche tempo”.